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Uzungöl'de bulutların dans şöleni

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Haberler | Güncel

Uzungöl'de bulutların dans şöleni Turizm merkezi Uzungöl'de dans eden bulutların görüntüleri görenleri şaşırtıyor.

Uzungöl'de bulutların dans şöleni

TRABZON - Turizm merkezi Uzungöl'de dans eden bulutların görüntüleri görenleri şaşırtıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de "Bulutların Dansı" ifadeleri ile sosyal medyada paylaşılan hızlandırılmış duman görüntüleri binlerce beğeni alıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'deki Klazomat bölgesindeki işletmeci Murat Özen tarafından görüntülerde bulut denizini andıran sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin eşsiz görüntülerle karşılaştığını belirten Murat Özen, "Bu bölge Uzungöl'ün en güzel siluetini gören noktalardan biri. Bir çok fotoğrafçı ve fotoğraf sever bu bölgeye bu açıdan resim yakalamak için geliyor. Cep telefonlarındaki hızlandırılmış video ile bu görüntüden her mevsim farklı ve birbirinden güzel görüntüler yakalayıp takipçilerimiz ile paylaşıyoruz" dedi.

Uzungöl'e hakim ve kuş bakışı olarak bakan Karester Yaylasında da bulut denizi de başka bir işletmeci Hüseyin Akıncı'nın kamerasına yansıdı. Çaykara ilçesindeki Bacıha, Tufa, Cahmut ve Bayrakli yaylalarında ise Berat Tosun tarafından kaydedilen görüntülerde, yaylalar ve dumanın yüksek dağlardan geçiş anları eşsiz görüntüler oluşturdu.

Uzungöl'de bulutların dans şöleni

Uzungöl'de bulutların dans şöleni

Uzungöl'de bulutların dans şöleni

Uzungöl'de bulutların dans şöleni
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Özen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uzungöl'de bulutların dans şöleni - Haberler
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