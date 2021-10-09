Uzmanlardan çarpıcı araştırma! Zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek - Haberler
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Uzmanlardan çarpıcı araştırma! Zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek

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Uzmanlardan çarpıcı araştırma! Zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek

İngiliz uzmanlar tarafından koronavirüsle ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmaya göre zihinsel engellilerin koronavirüsten ölüm ihtimallerinin, normal bireylere göre 30 kat yüksek olduğu sonucu çıktı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili İngiltere'den çok çarpıcı bir araştırma geldi. İngiliz uzmanlar, virüsten en fazla etkilenen grupları sıraladı. Bu gruplar arasında zihinsel engelliler ilk sırayı aldı.

Londra King's Koleji 2020'de 160.000'den fazla ölümün verilerini inceledi. Araştırmada zihinsel bozukluğu ve zihinsel engeli olan yetişkinlerin ölme oranının sağlıklı bireylere çok daha fazla. Otizm spektrum bozukluğu olanların virüse yenik düşme olasılığı 5 kat, yeme bozukluğu olanların 4.8 kat, şizofreni hastalarının ise 3 kat fazla.

Londra King's Koleji öğretim üyesi Dr. Jayati Das-Munshi, "Bu oranlarda artış oldu. Ölümlerdeki bu farkın iyileşmesini bekliyorduk ancak daha kötüye gidiyor ve bu endişe verici" dedi.

İngiltere Halk Sağlığı Raporuna göre zihinsel bozukluğu ve zihinsel engeli olanların koronavirüsten ölme olasılığının 30 kat daha fazla olduğu açıklandı. Ayrıca New York'taki Syracuse Üniversitesi'nden yapılan bir başka araştırma, Down sendromlu hastaların virüse yakalanma olasılığının diğer bozukluğu olanlara göre 3 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

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