Uzak Şehrin Masalı neden final yaptı? FOX TV'nin yeni yapımlarından Uzak Şehrin Masalı 14 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan 5. bölümüyle yayın hayatına veda ediyor. Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi isimlerin yer aldığı yapımın neden final yaptığı izleyiciler tarafından araştırılmakta. İzleyiciler konuyla ilgili internette en çok "Uzak Şehrin Masalı neden final yaptı? Uzak Şehrin Masalı bitti mi? Uzak Şehrin Masalı neden bitiyor? Uzak Şehrin Masalı neden final yapıyor?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

UZAK ŞEHRİN MASALI NEDEN FİNAL YAPTI?

Uzak Şehrin Masalı dizisi 14 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümüyle final yaptı. FOX TV'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, gelen reyting sonuçlarının iyi olmaması nedeniyle yayın hayatına veda ettiği düşünülüyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kürşat (Barış Kılıç)

Umay (Aslıhan Güner)

Affan (Timur Acar)

Sonay (Begüm Birgören)

UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan'ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabul etmeyerek, konaktan iki çocuğuyla beraber ayrılır ve ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına gider. Bu esnada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay'ın evine gizlenir. Yolları kesişen Sonay, Umay ve Kürşat, Kürşat'ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay'ın kayıp kocası olduğunu söylerler. Bu sırada hem Sonay, hem de Umay, Kürşat'a âşık olur.

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