Uyuyakalan 2 kardeş, 5 öğrencinin öldüğü kazadan kurtuldu

AFYONKARAHİSAR'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği okul servisi kazasında, Mahmut Can Yaşar (11) ve Muhammed Mustafa Yaşar (9) kardeşlerin uyuyakaldıkları için servise binemediği ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 11 Ekim'de Çatağıl köyünde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince ağaçlara çarptı. Kazada 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci de yaralandı. Yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek ve Musa Eser'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Tedavisi sona eren Yağmur Duran ile Arda Demirel ise taburcu oldu.

Kaza sonrası tutuklanan servis şoförü Adalettin Şen'in okula giderken kendileriyle ilgilenmediğini anlatan Mahmut Can, "Evimizin önünden almıyordu. Biz, her gün yola çıkıyorduk. Bazı günler hızlı kullanıyordu. Kazada ölen, çok samimi arkadaşlarım vardı. Bazıları polis, avukat, asker, öğretmen olmak istiyordu. Arabada emniyet kemeri yoktu. Arabanın kapısı kırılmıştı, iple tutturulmuştu" diye konuştu. Muhammed Mustafa Yaşar ise kaza günü geç uyanıp, kahvaltıyı yaptıktan sonra olayı öğrendiklerini anlattı.