Uşak Belediyesi'nden Personel Maaşlarına Zam

UŞAK (Habermetre) - Uşak Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Uşak Şubesi arasında süren ve belediyeye bağlı Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde hizmet veren personelleri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakata varıldı.

Uşak Belediyesi'nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Hizmet İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun yeni sözleşmeyi hayata geçirecek imzaları attı.

İşçilerin büyük bir merakla beklediği ve 01. 11. 2021 ile 31. 10. 2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan yeni sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 3900 TL'ye çıkartıldı. İlk altı aylık dönem için belirlenen bu maaş artışı ile çalışanların yevmiyesine yüzde 11'lik bir oranda zam yapılmış oldu. Öte yandan yapılan işin niteliğine göre maaş üzerine üç kademeden oluşan sorumluluk ücreti ilave edildi.

SOSYAL YARDIM KALEMLERİNDE ARTIŞ

Ayrıca yapılan sözleşmeye göre sosyal yardım kalemleri arasında yer alan; çocuk, yemek, yakacak, çocuk öğrenimi, evlenme, tabi afet ve ölüm yardımlarında da yıl bazında her bir kalem için yüzde 15 ile yüzde 20 arasında zam yapıldı.

Yine ilk kez Ramazan ve Kurban Bayramları için ikramiye ödenmesi kararı alındı. Aile yardımı ödenmesi ve çalışılan yıl bazında kıdem farkı da sözleşmede yer alan ibarelerden oldu.

ULUSAL BAYRAMLARDAKİ YEVMİYELERE İYİLEŞTİRME

Temel hizmetlerin yürütülmesi ve aralıksız sürmesi adına ulusal bayramlarda çalışan işçilerin yevmiyelerine de düzenleme getirildi. Ulusal bayramlardaki yevmiye farkı 1+2 iken 1+3'e, 45 saat ücreti yüzde 50 iken yüzde 55'e, yıllık 20 yevmiye olan ikramiye ise 26'ya yükseltildi.

PERSONELİMİZİN YANINDAYIZ MESAJI

Uşak'ı güzelleştirmek ve daha yaşanılır bir yer haline getirmek adına çalışan Uşak Belediyesi personelleri ile büyük bir aile olduklarını paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "İstiyoruz ki mesai arkadaşlarımız emeklerinin karşılığını alsın. Bir şehre hizmet etmek, özellikle belediyeler gibi kesintisiz hizmet gerektiren kurumların bünyesinde çalışmak büyük bir sorumluluk istiyor. Bizler de personelimizi motive edecek, refah düzeyini yükseltecek imkanları sunan bir sözleşmeyi hayata geçirelim istedik. Kamu hizmetlerimizin sunulmasında emek veren personellerimizin ekonomik ve sosyal açıdan huzurlu olmasını, adil bir çalışma düzenine sahip olmalarını arzu ediyoruz. Sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. " dedi.

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