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Ürkmez kapalı pazar yerine kavuşuyor

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Ürkmez kapalı pazar yerine kavuşuyor

Yetişkin: "Ürkmez'imiz modern bir pazar yerine kavuşuyor"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez Mahallesi için yapılacak kapalı pazar yeri projesi için proje sahasında incelemelerde bulundu.

Yetişkin: "Ürkmez'imiz modern bir pazar yerine kavuşuyor"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez Mahallesi için yapılacak kapalı pazar yeri projesi için proje sahasında incelemelerde bulundu.

3000 m2 alandan oluşan proje sahasına kurulacak pazar yeri içinde otopark, zabıta noktası ve modern wc bölümü bulunacak.

Ürkmez ve Doğanbey mahallelerinde ikamet eden vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda başlanan kapalı pazar yeri çalışmalarında önemli ölçüde yol katedildi.

Başkan Yetişkin "Ürkmez'de öncelikle Hizmet Nokta'mız, Halk Market şubemiz ile temel konulardaki ihtiyaçları büyük oranda giderdik. Hemşehrilerimizin taleplerini en hızlı ve etkin olarak çözüme ulaştırmak için yoğun çaba göstererek önemli bir ihtiyaç olan kapalı pazar yeri projemizde de sona yaklaşıyoruz. Şimdiden Ürkmezli hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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Haber: Ürkmez kapalı pazar yerine kavuşuyor - Haberler
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