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Üniversitelerde yeni sanat sezonu başladı

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Üniversitelerde yeni sanat sezonu başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampüslerini öğrencilerine açan üniversitelerin, yeni akademik yıl itibarıyla sanat merkezlerini de etkinliklerle canlandı.

İSTANBUL (DHA) - Kovid-19 tedbirleri kapsamında kampüslerini öğrencilerine açan üniversitelerin, yeni akademik yıl itibarıyla sanat merkezlerini de etkinliklerle canlandı. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi de yeni sanat sezonuna 13 Ekim'de Ressam Sema Barlas'ın Face to Face Sergisi ile başladı.

Sergi açılışında söz alan İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Alçın, "25'inci kuruluş yılına adım adım yaklaşan üniversitemiz için sanatsal bakış ve düşünce, akademik eğitimi tamamlayan bileşenlerden biri. Bugün, yeni sanat sezonunu birlikte selamladığımız Galerimiz ise Kültür'de sanatın yerini somutlaştıran en önemli sembollerden. Onursal Başkanımız ve Kurucumuz İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Fahamettin Akıngüç'ün üniversitemize bağışladığı sanat koleksiyonu Galerimizin temellerini oluşturdu. Bugüne kadar fotoğraf, resim, tasarım, heykel, seramik dalında pek çok eser için ışıklarını açan galerimiz, sanat ve kültür emekçileriyle kurduğu bağı 8'inci sanat sezonunda da sürdürmeye devam edecek" diye konuştu.

NAZIM HİKMET'TEN İLHAM ALINDI

6 Temmuz 2022 tarihine kadar kapsamlı bir programla sanatseverleri ağırlamayı planlayan galeri, etkinlik dizisini bu yıl Nazım Hikmet'in dizelerinden ilham alarak Bir Ağaç Gibi temasıyla gerçekleştireceğini kaydetti.

Sanat Danışmanlığını üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Üstünipek'in yaptığı, yöneticiliğini fakülteden Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan'ın üstlendiği İKÜSAG'ın ikinci sergisinin ise 17 Kasım'da Türkiye'de Hollanda Günlükleri başlığında gerçekleşeceği belirtildi.


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