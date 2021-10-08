Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetimi, Meşelik Kampüsü'nde tıp fakültesi ile eğitim bilimlerinin güzergahlarını turnikeler ve ücretli hızlı geçiş sistemi (HGS) ile ayırdı. Üniversitedeki 5 farklı sendika, araçlı geçişlerde 1 defaya mahsus akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere ise 100 lira geçiş bedeli belirlemesine tepki gösterip kararın iptali için dava açtı. Üniversiteden yapılan açıklamada ise araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 2018 yılında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü olay hatırlatılarak, "Yerleşkeye araçlarıyla giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır" denildi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde 2018 yılı Nisan ayında, üniversitede araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı Volkan Bayar (38), tutuklu yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yerleşkedeki güzergahlar üzerinde turnike, bariyer ve HGS kurulum çalışmaları sürüyor. Üniversite yönetiminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra ücretli geçiş sistemine geçileceği öğrenildi.