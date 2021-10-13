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Bu da hassas İETT şoförü! "Psikolojim bozuldu" diyerek yolcuları indirmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bu da hassas İETT şoförü!

İstanbul Ümraniye'de İETT şoförü, otobüs seyir halindeyken "Psikolojim bozuldu" diyerek yolculardan inmelerini istedi. Yaşanan tartışma da kameralara yansıdı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de seyir halindeki bir İett otobüsünde ilginç dakikalar yaşandı. Otobüs şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek yolcuları araçtan indirmek istedi. Bu isteğe direnen yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Şoförün, kendisine tepki gösteren vatandaşa da "Vergiyi bana mı veriyorsun ulan. Benim kaç tane raporum var biliyor musun" demesi dikkat çekti. Yaşanan tartışma anlatı cep telefonu kamarasına yansıdı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU DAHA FAZLA İLERLEYEMİYORUM"

Önceki günlerde saat 17.00 saatlerinde Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Çekmeköy Sapağı durağından yolcu alarak 19S hat numaralı Kadıköy Yenidoğan seferi yapan bir İETT şoförü, Çekmeköy Sapağı durağına geldiği sırada psikolojisinin bozulduğunu ve daha fazla ilerlemeyeceğini söyleyerek vatandaşları otobüsten inmesini istedi. Vatandaşlara otobüsten inmelerini söyleyen İETT şoförü, otobüste bulunan yolculara, 'aşağı inin devam etmiyorum' diyerek çıkıştı. İETT şoförü ve otobüsten inmek istemeyen vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

YOLCULARLA TARTIŞMA YAŞADI

Bir yolcunun, 'benim vergimle gidiyorsun' demesi üzerine vatandaşa bağıran İETT şoförü "Ne vergisi kardeşim, bana mı veriyorsun ulan vergiyi? benim kaç tane raporum var, sen biliyor musun. Öldürecek misiniz beni" diye bağırması dikkat çekti. İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu da hassas İETT şoförü! 'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmeye çalıştı

Bu da hassas İETT şoförü! 'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmeye çalıştı

Bu da hassas İETT şoförü! 'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirmeye çalıştı

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