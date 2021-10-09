Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Kültür Sanat

Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti Uluslararası Turizm ve Lezzet festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti

İSTANBUL - Uluslararası Turizm ve Lezzet festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Tanıtım festivaline sanatçılar, gurmeler ve usta şefler katıldı. Festival'de sunumu yapılan yemekler ve içecekler katılımcılardan tam puan aldı.

Afyonkarahisar'a özgü lezzetlerin misafirlere tanıtımı yapılan günde, manda kaymağı, ekmek kadayıfı, sucuk, lokum ve haşhaşlı çörek başta olmak üzere Afyonkarahisar'a özgü lezzetler misafirlere sunuldu.

Afyon'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleşen gastronomi buluşmasına Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şefler katıldı. Ayrıca etkinliğe, Erhan Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler de katıldı. Tanıtımda sunulan yemekler ve tatlılar katılımcılardan tam puan aldı.

Afyon'un lokumundan 1,5 metre boyunda Türk bayrağı

Festival'de yaptıkları yemeklerle katılımcıları mest eden şefler, Afyon'un meşhur lokumlarından 1,5 metrelik Türk bayrağı yaptı.

Etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, "Değerli katılımcılar malum olduğu üzere 14, 17 Ekim arasında Afyonkarahisar'da uluslararası gastronomi festivalimizi düzenleyeceğiz inşallah. Çeşitli ülkelerden, hem Türkiye içinden hem çeşitli ülkelerden katılımcılarımız olacak. Gastronomi şehirlerinden katılımlarımız olacak. Hem etkinlik, hem festival, hem lezzet üçü bir arada. Termalin, tarihin, lezzetin, sporun başkenti olan şehrimize tüm Türkiye'deki hemşerilerimizi diyelim ve tüm dünyadaki insanlığı davet ediyoruz" dedi.

Festival tanıtımına katılan sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, "Yemekler tabii ki çok güzeldi ama daha da güzel olan, şu birliktelik, Türkiye'nin her tarafından gelen aşçıların bir araya gelmesi, birbirlerini desteklemesi. Bu öyle güzel bir örnek ki, herkesin bu örnekten hareketle birlik beraberliğe biraz daha önem vermesi, dört elle sarılması lazım. Bizi, ülkemizi kurtaracak olan budur. Afyon tabii ki dünyaya nam salmış bir şehir. Yemekler olsun, tatlılar olsun, ben de çok uzak değilim. Arada gidip geliyorum. Hatta bir kere çok iyi hatırlıyorum. Sırf ekmek kadayıfı için Afyon'a gidip gelmiştim" dedi.

Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti

Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti

Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti

Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Kate Middleton
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali 'Gastro Afyon' tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:50:09. #1.17#