Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) mezuniyet töreni düzenlendi.

Kovid-19 salgını yüzünden geçen yıl yapılamadığından, bu yılki törende, hem 2019-2020 hem de 2020-2021 öğrenim yılında mezun olan yaklaşık 500 lisans ve yüksek lisans öğrencisi yer aldı.

IBU kampüsünde düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüçi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, merkez yönetim temsilcileri, diplomatlar, Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bütüçi, buradaki konuşmasında, mezunların bu başarıdan dolayı gurur duymaları gerektiğini belirterek, öğrencilere hitaben "Sizler, uzun vadede en karlı yatırım olan eğitime yatırım yaptınız. Tecrübemden yola çıkarak; eğitime yatırım yapılan her çaba, okunan her kitap, her yapıcı tartışma, her örgün ve yaygın eğitim, kendinizi inşa etmeye yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Sekizkök de IBU'nun Kuzey Makedonya'daki insan sermayesi kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını ifade ederek, "Unutmayalım ki, sadece eğitim kurumları değil her yer dersliktir. Yaşamın olduğu her yerde ders yapılır, ders alınır. Tüm birikimlerinizi değerlendirirken sağduyunuzu kullanın." dedi.

IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise başında bulunduğu üniversitenin bölgede gelişmeye devam ettiğini belirterek, Şangay kriterlerine göre IBU'nun Kuzey Makedonya'da en iyi üniversite, Erasmus ve Erasmus+ bağlamında da ülkedeki birinci üniversite olduğunun altını çizdi.

IBU'nun Türkiye dışında Avrupa ve Amerika'da da tanındığına dikkati çeken Erdem, "(IBU) Vakıf üniversitesi kimliğiyle kar odaklı değil, kaliteyi önceleyen bir üniversite. Üniversitemiz, gelecek için mükemmellik arayışında olan bir üniversite. Evrensel değerleri esas alan yenilikçi ve modern bir üniversite." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademovski, üniversite öğretim üyelerini tebrik edip öğrencilere başarılar dileyerek, mezunların, üniversitenin en iyi elçileri olduğunu vurguladı.

Öğrenci şartlarının geliştirilmesi amacıyla gelecek yıl bir yurt binasının inşa edileceği bilgisini paylaşan Ademovski, "Yaklaşık 500 kişi kapasiteli bu yurt, tüm öğrencilerin ikinci evi olacaktır." dedi.

Tören kapsamında, 2019/2020 ve 202/2021 eğitim yılında üstün başarı gösteren öğrenciler takdirname aldı.