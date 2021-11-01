Ukrayna Devlet Mali Hizmetler Üniversitesi ile Toplantı

01 Kasım 2021 Pazartesi günü Akademimiz Anıttepe Yerleşkesinde Uluslararası Eğitim Faaliyetleri kapsamında Ukrayna Devlet Mali Hizmetler Üniversitesi heyeti ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Ukrayna Devlet Mali Hizmetler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Inna KHOVRAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, PAEM Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Viktoriia BİLA, Mali Soruşturmalar Bölümü Müdürü Doç. Dr. Olena KALHANOVA, Dış İlişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat AYASILI, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat TINAS, Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Salih Zeki HAKLI ve Trafik Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ülgen ASLAN DÜZGÜN katılım sağlamış olup Akademimiz ile Ukrayna Devlet Mali Hizmetler Üniversitesi arasında olası işbirliği alanları görüşülerek "Eğitim ve Akademik İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştır.

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