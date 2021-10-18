Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Korona aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "İkinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz aşı hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşların şu an için 3'üncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum bulunmadığını bildirmişti.

Yunanistan'da faaliyet gösteren gazetelerden Kathimerini, geçen hafta Yunanistan'da bulunan ve "İmparatoriçe Theophano" ödülünü kazanan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in açıklamalarını manşet yaptı. Ödül töreninden sonra iki bilim insanıyla bir röportaj yapan Alexis Papachelas'ın sorularını yanıtlayan bilim insanları gelecek ile ilgili umutlu olduklarını söyledi.

Uğur Şahin, "Şu an dominant mutasyon Delta varyantı. Laboratuvar deneylerinde gördüğümüz gibi geliştirdiğimiz aşı bunu da nötralize ediyor. Antikorun zamanla azaldığını ve üçüncü bir doz aşının antikor seviyesini yükselteceğini hatırlatmak önemli. Böylelikle Delta varyantına karşı tam koruma sağlanabilir. Bunun ne kadar süre devam edeceğini göreceğiz. İlk dozdan sonra antikor seviyeleri çok yüksek ve biz de bunun etkisinin gelecek bahara kadar devam etmesini umuyoruz. Daha sonra antikor seviyelerine bakmalı ve yeni varyant geliyor mu onu takip etmeliyiz. Şu an, aşı olanların güvende olduğunu söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Uğur Şahin, üçüncü doz aşı olmanın önemli olduğunu dile getirirken, "Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 2 doz mRNA aşısı olmuş kişilerin 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler yaparak şunları kaydetmişti:

"Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum."

Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Aslı Can:Asi buldu adam yaranamadı.. karar senin kardeşim ister asi olursun istersen korona olayım dersin ..zorla asi yapan sana zaten yok
Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Sen işi tamamen paraya çevirmiş birisisin insanların saglıgının sizin için bi önemi yok tek derdiniz daha çok para kazanmak ne oldugun belirsiz şeyi insanlar üzerinde zaten deneyip kullanıyorsunuz bide 3. dozda olun diyorsunuz tamamen insan. hayatını hiçe sayıyorsunuz kendi çıkarınız için ama sizde suç yok suç sizin peşinizden gidenlerde
Cevap Yaz 9 20 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Tarkan Bensu Soral Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Cristiano Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:30:01. #1.12#