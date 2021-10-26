Ubisoft, Discord gibi uygulamaların oyunlarda sorunlara yol açabileceğini söylüyor - Haberler
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Ubisoft, Discord gibi uygulamaların oyunlarda sorunlara yol açabileceğini söylüyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ubisoft, Discord gibi uygulamaların oyunlarda sorunlara yol açabileceğini söylüyor

Ubisoft Destek ekibi, oyun oynarken arkada çalışan Discord, Skype gibi uygulamaların beklenenden düşük performans sorunları gibi problemlere yol açabilecek PC uygulamalarının listesini paylaştı.

Ubisoft Desteğin paylaştığı listede oyun oynarken arkada açık olan birçok uygulama yer alıyor. Oyuncular, Ubisoft oyunlarında sıklıkla çökme ve birçok hata ile karşılaştığını belirtince Ubisoft Destek'ten gelen açıklama ile oyun oynarken arkada çalışan uygulamalar yüzünden oyun içinde beklenenden düşük performans sorunu ile karşılaşabildiğini söyledi.

Ubisoft oyunlarına müdahale etmesi muhtemel yazılımların listesi:

Tam ekran kaplamalar

Overwolf
Donanım izleme yazılımı MSI Afterburner, Riva Tuner
Eşler Arası yazılım BitTorrent, uTorrent
RGB Denetleyiciler veya oyun optimize ediciler Razer Synapse, SteelSeries Motoru
Akış uygulaması OBS, XSplit Gamecaster
Uygulamaları etkileyen yazılım f.lux, Nexus Fırlatıcı
VPN yazılımı Hamachi
Görüntülü sohbet hizmetleri Skype
Yazılımı sanallaştırma Vmware
VoIP uygulamaları Discord, TeamSpeak
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bir diğer çözümlerden biri ise Windows + R tuşuna basarak Çalıştır'ı açmanız ve açılan pencereye MsConfig yazıp açılan bir diğer sekmede ise Hizmetler sekmesine tıklayarak Tüm Microsoft Hizmetlerini Gizle kutucuğunu işaretlemenizi ve geriye kalan diğer hizmetleri durdurmanız öneriliyor.

ARKADA ÇALIŞAN UYGULAMALARI DEVRE DIŞI BIRAKMA

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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