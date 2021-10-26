Ubisoft, Discord gibi uygulamaların oyunlarda sorunlara yol açabileceğini söylüyor
Ubisoft Destek ekibi, oyun oynarken arkada çalışan Discord, Skype gibi uygulamaların beklenenden düşük performans sorunları gibi problemlere yol açabilecek PC uygulamalarının listesini paylaştı.
Ubisoft Desteğin paylaştığı listede oyun oynarken arkada açık olan birçok uygulama yer alıyor. Oyuncular, Ubisoft oyunlarında sıklıkla çökme ve birçok hata ile karşılaştığını belirtince Ubisoft Destek'ten gelen açıklama ile oyun oynarken arkada çalışan uygulamalar yüzünden oyun içinde beklenenden düşük performans sorunu ile karşılaşabildiğini söyledi.
Ubisoft oyunlarına müdahale etmesi muhtemel yazılımların listesi:
Tam ekran kaplamalar
|Overwolf
|Donanım izleme yazılımı
|MSI Afterburner, Riva Tuner
|Eşler Arası yazılım
|BitTorrent, uTorrent
|RGB Denetleyiciler veya oyun optimize ediciler
|Razer Synapse, SteelSeries Motoru
|Akış uygulaması
|OBS, XSplit Gamecaster
|Uygulamaları etkileyen yazılım
|f.lux, Nexus Fırlatıcı
|VPN yazılımı
|Hamachi
|Görüntülü sohbet hizmetleri
|Skype
|Yazılımı sanallaştırma
|Vmware
|VoIP uygulamaları
|Discord, TeamSpeak
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Bir diğer çözümlerden biri ise Windows + R tuşuna basarak Çalıştır'ı açmanız ve açılan pencereye MsConfig yazıp açılan bir diğer sekmede ise Hizmetler sekmesine tıklayarak Tüm Microsoft Hizmetlerini Gizle kutucuğunu işaretlemenizi ve geriye kalan diğer hizmetleri durdurmanız öneriliyor.