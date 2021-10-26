Ubisoft, Discord gibi uygulamaların oyunlarda sorunlara yol açabileceğini söylüyor

Ubisoft Desteğin paylaştığı listede oyun oynarken arkada açık olan birçok uygulama yer alıyor. Oyuncular, Ubisoft oyunlarında sıklıkla çökme ve birçok hata ile karşılaştığını belirtince Ubisoft Destek'ten gelen açıklama ile oyun oynarken arkada çalışan uygulamalar yüzünden oyun içinde beklenenden düşük performans sorunu ile karşılaşabildiğini söyledi.

Ubisoft oyunlarına müdahale etmesi muhtemel yazılımların listesi:

Tam ekran kaplamalar Overwolf Donanım izleme yazılımı MSI Afterburner, Riva Tuner Eşler Arası yazılım BitTorrent, uTorrent RGB Denetleyiciler veya oyun optimize ediciler Razer Synapse, SteelSeries Motoru Akış uygulaması OBS, XSplit Gamecaster Uygulamaları etkileyen yazılım f.lux, Nexus Fırlatıcı VPN yazılımı Hamachi Görüntülü sohbet hizmetleri Skype Yazılımı sanallaştırma Vmware VoIP uygulamaları Discord, TeamSpeak

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Bir diğer çözümlerden biri ise Windows + R tuşuna basarak Çalıştır'ı açmanız ve açılan pencereye MsConfig yazıp açılan bir diğer sekmede ise Hizmetler sekmesine tıklayarak Tüm Microsoft Hizmetlerini Gizle kutucuğunu işaretlemenizi ve geriye kalan diğer hizmetleri durdurmanız öneriliyor.

ARKADA ÇALIŞAN UYGULAMALARI DEVRE DIŞI BIRAKMA

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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