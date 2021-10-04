Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba - Haberler
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Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba

Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Aynı gruba ait Facebook, Instagram ve WhatsApp'a saat 18.41 itibarıyla erişim kesildi. Kullanıcıların bu uygulamalara girememesi nedeniyle yöneldiği Twitter'dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Twitter'ın resmi hesabından yapılan "Herkese merhaba" paylaşımına, WhatsApp'ın resmi hesabından "Merhaba" karşılığı verildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan kesinti, milyonlarca insanın sık kullandıkları bu uygulamalara erişememesine neden oldu. Saat 18.41 itibarıyla bu uygulamalara giremeyen milyonlarca kullanıcı, bir başka alternatif sosyal medya uygulaması Twitter'a yöneldi. Twitter'da kısa süre içerisinde milyonlarca tweet atıldı.

TWİTTER FIRSATI KAÇIRMADI

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından hiçbir sorun olmadan çalışmaya devam eden Twitter da rakiplerindeki bu aksamayı fırsata çevirdi. Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Herkese merhaba" ifadeleri kullanıldı. Twitter'ın paylaşımına çöken uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'ın resmi hesabından ise "Merhaba" karşılığı geldi.

CEO DORSEY DE ŞİFRELEME YÖNTEMİNE GÖNDERME YAPTI

Twitter CEO'su Jack Dorsey de Twitter ve WhatsApp arasındaki yazışmalara dahil oldu. Dorsey, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, "Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte binlerce beğeni alan o yazışmalar:

Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba

Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba
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