Son yılların en popüler canlı yayın platformu Twitch, kısa süre önce bünyesinde gerçekleşen büyük çaplı sızıntılar ile birlikte itibarında düşüş yaşasa da, hala günde milyonlarca izleyiciyi içerik üreticiler ile bir araya getiriyor. Platformda içerik üreten kişilerin ana gelir yollarından biri olan abonelik sistemi ise tamamen topluluk tarafından sağlanıyor. Biz de bu yazımızda bir yayıncıya abone olmuş ama artık desteklemek istemeyenler için Twitch abonelik iptali nasıl yapılır sorusunun cevabını veriyoruz.

11 Ekim 2021 itibari ile birinci aşama aboneliğin 9.90 TL olduğu Twitch'te bir yayıncıya abone olduğunuz zaman kendiniz iptal etmediğiniz sürece her ay abonelik ücreti kartınızdan alınmaya devam ediliyor. Şimdi hızlıca hem normal abonelik hem de Twitch Prime aboneliğinin nasıl iptal edileceğine göz atalım.

Twitch abonelik iptali nasıl yapılır?

İlk olarak Twitch hesabınıza giriş yapın.

Tarayıcınızın sağ üst tarafındaki profil simgesine tıklayın.

Açılan menüde yıldız simgesine sahip "Abonelikler" seçeneğine tıklayın.

Abonelikler sekmesinde sonlandırmak istediğiniz aboneliğinizin yanındaki çark simgesine tıklatın.

Açılan sekmede "Aboneliği yenileme" butonuna tıklayın.

Açılan sekmede isterseniz neden aboneliğinizi iptal ettiğinizi seçebilirsiniz.

Seçiminizi yapmanızın ardından tekrardan "Aboneliği yenileme" butonuna tıklayın.

Bu aşamadan sonra Twitch artık gelecek ay hesabınızdan abonelik ücreti çekmeyecektir.

Twitch Prime aboneliği nasıl iptal edilir?

Twitch üzerinde bir yayıncıya abone olabileceğiniz bir diğer yöntem ise Twitch Prime üyesi olmak. Halihazırda Amazon Prime üyesi iseniz iki platformdaki hesaplarınızı birbirine bağlamanızın arından hem çeşitli oyunlarda hem de Twitch içerisinde sizlere bazı avantajlar sunuluyor. Bu avantajların biri de Prime üyesi olduğunuz her ay size verilen 1 Twitch aboneliği hakkı.

Klasik abone olma yöntemine kıyasla daha manuel olan bu abonelik yönteminde istediğiniz yayıncının sayfasına giderek her ay abone ol butonuna tıklamanız gerekiyor. Tıklamadığınız sürece abonelik yenilenmez, fakat Prime üyesi olduğunuz için sizden ücret alınmaya devam ediliyor.

Twitch Prime üyeliği iptal etme

Twitch Prime üyesi iseniz ve artık bu hizmetten yararlanmak istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak Amazon.com.tr adresine giderek Amazon hesabınız ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra sağ üstteki "Hesap ve Listeler" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada Prime butonuna tıklayın.

Açılan Amazon Prime Üyeliğiniz sayfasında Üyelik seçeneğine tıklayın.

Açılan sekmede "Üyeliği ve Ayrıcalıkları Sonlandır" seçeneğine tıklayın.

Twitch abonelik iptali konusu hakkında düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizler ile paylaşmayı unutmayın.

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