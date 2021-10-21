TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! - Haberler
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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-14 Ekim'de tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-14 Ekim'de tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte detaylar haberimizde...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerini tamamladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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