Turkovac, hatırlatma dozu olarak Kayseri'de ilk gönüllüye uygulandı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen Turkovac, hatırlatma dozu olarak 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere uygulanmaya başladı. ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Gidişata bakılacak olursa bir her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Pandemi belli bir dönemde sonlanacakmış gibi gözükmüyor. Bu nedenle de her yıl aşılanmamız gerekiyor" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Aşı Uygulama Merkezi'nde, üniversite tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen Turkovac, hatırlatma dozu olarak 2 doz Sinovac aşısı olan kişilere uygulanmaya başladı. Daha önce 2 doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanı Erdal Özkan, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Turkovac aşı çalışmasına daha önce başladık. Önceden hiç aşı olmamış gönüllüleri aşılıyorduk. Aşılama oranı arttı. Hiç aşı olmamış olan ve aşı olmak isteyen insanların sayısı çok azaldı. O nedenle hiç aşı olmamış olanlarda faz çalışmamız biraz yavaş ilerliyor. Burada daha önce 2 doz Çin aşısı Sinovac ile aşılanmış olanlara hatırlatma dozunu yapmaktayız. Gidişata bakılacak olursa her yıl mevsimsel grip gibi bu aşılamaya maruz kalacağız. Pandemi belli bir dönemde sonlanacakmış gibi gözükmüyor. Bu nedenle de her yıl aşılanmamız gerekiyor. Ülkemizde 2 doz aşılanmış ama daha sonra aşılanmamış insan sayısı fazla. Birçok kişi bazı sebeplerle bu aşılamadan kaçınıyorlar. Türkiye'deki son verilere göre Kayseri'de 2 doz aşı olanların oranı yüzde 72 seviyesinde" diye konuştu.