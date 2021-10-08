Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan İnsani İşler Bakanı Majongdit ile görüştü - Haberler
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan İnsani İşler Bakanı Majongdit ile görüştü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan İnsani İşler Bakanı Majongdit ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Peter Mayen Majongdit ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Peter Mayen Majongdit ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye Güney Sudan'da bulunan Türk Kızılay Dış Operasyonlar ve Programlar Direktörü Alper Uluca ve heyeti de katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin Güney Sudan'a insani ve afet yönetimi yardımları ve bu çerçevede Türk Kızılay'ın ülkedeki faaliyetleri ele alındı.

Bakan Majongdit, Türkiye'nin yardımları için teşekkür etti.

Büyükelçi Mutaf da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin AFAD'ın finansmanıyla, Güney Sudan'daki çatışmalar ve sel felaketi nedeniyle yerinden olan 2000 aileye Türk Kızılay, Güney Sudan İslam Konseyi ve Birleşmiş Milletler kurumları aracılığıyla insani yardım verileceğini açıkladı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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