Türkiye Muhtarları Elele Projesi Kapsamında Muhtarlar Çanakkale'de - Haberler
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Türkiye Muhtarları Elele Projesi Kapsamında Muhtarlar Çanakkale'de

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Türkiye Muhtarları Elele Projesi Kapsamında Muhtarlar Çanakkale'de

İçişleri Bakanlığı "Türkiye Muhtarları Elele Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Konfederasyon Teşkilat Başkanı Turan Süme, Genel Sekreter Seviye Ardıç, Akdeniz Federasyon Başkanı Mahmut Gülcü, Ege Federasyon Başkanı Ayşe Taylan,...

ÇANAKKALE (Habermetre) - İçişleri Bakanlığı"Türkiye Muhtarları Elele Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Konfederasyon Teşkilat Başkanı Turan Süme, Genel Sekreter Seviye Ardıç, Akdeniz Federasyon Başkanı Mahmut Gülcü, Ege Federasyon Başkanı Ayşe Taylan, Muğla Federasyon Başkanı Kadir Gümüş, Ordu Federasyon Başkanı Olgun Öztürk, İç Anadolu Federasyon Başkanı Cemalettin Arslan ve yönetim kurulu üyesi İsa Topal, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Vali İlhami AKTAŞ, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve federasyon başkanları ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, proje kapsamında Çanakkale'de yapacakları faaliyetler ve gezi programı hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, muhtarlarımızı şehitler diyarı Çanakkale'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

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Haber: Türkiye Muhtarları Elele Projesi Kapsamında Muhtarlar Çanakkale'de - Haberler
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