Türkiye kendini kara hazırlarken pastırma yazı sürprizi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haberler
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Türkiye kendini kara hazırlarken pastırma yazı sürprizi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin güncel raporuna göre, mevsim normallerinin altında seyreden serin ve yağışlı havanın yerini bugünden itibaren "pastırma sıcakları" alacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 25, Ankara'da 28 ve İzmir'de 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, güney ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının Ankara'da 22 ila 28, İstanbul'da 22 ila 25, İzmir'de 28 ila 30, Antalya'da 28 ila 31, Adana'da 28 ila 33, Bartın'da 23 ila 28, Van'da 17 ila 20, Sivas'ta 17 ila 23 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye kendini kara hazırlarken pastırma yazı sürprizi! Sıcaklıklar mevsimler normallerinin üzerine çıkacak

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Türkiye kendini kara hazırlarken pastırma yazı sürprizi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Türkiye kendini kara hazırlarken pastırma yazı sürprizi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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