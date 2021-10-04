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Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor

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Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor

Popüler sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp'a akşam saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Bununla birlikte Türk kullanıcılar, bazı bölgelerde internet bağlantı problemleri de yaşıyor.

Popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile birlikte anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta da akşam saatlerinden itibaren erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sadece Türkiye ile sınırlı olmayan bu sorun nedeniyle global anlamda pek çok kullanıcı Twitter'a akın etmek zorunda kaldı.

TÜRK TELEKOM: İNTERNETLE ALAKALI SIKINTI YOK

Twitter'da sosyal platformlara bağlanamayanlar dışında Türkiye genelinde birçok kullanıcı ise internet bağlantısı sorunları yaşadığını ifade etti. Sorunun Türk Telekom'dan kaynaklı olduğu iddialarına karşı ise şirketten yapılan açıklamada "Ülkemizde internetle alakalı hiçbir sıkıntı yok." denildi.

BAZI KULLANICILAR MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ULAŞAMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinden kullanıcılar Türk Telekom'a ulaşmayı denediklerini ancak müşteri hizmetlerini ulaşamadıklarını ifade ettiler.

Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor

Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantı sorunu yaşıyor

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