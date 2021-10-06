Türkiye'de 41 'alg' keşfedildi

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de 17 göl ve göletin bulunduğu Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda, 3 yıl boyunca araştırma yapan Trabzon Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Şahin, 256 alg türü tespit etti. Bunlardan 41'inin ilk kez Türkiye'de görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şahin "Yeni kayıt olarak adlandırdığımız 41 türün dünya üzerindeki yayılış alanlarına bir yenisini daha ilave etmiş olduk" dedi.

Doğu Karadeniz'de bilim insanları, son buzul çağda oluşan ve dönemin izlerini taşıyan 'yüksek dağ gölleri'ni araştırıyor. Gümüşhane'nin çatısı olarak anılan zirve noktası 3 bin 331 metre yükseklikteki Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) desteğiyle bilimsel araştırma yapıldı. Prof. Dr. Bülent Şahin, parkta 3 yıl boyunca 'su yosunu' olarak da bilinen dere, göl ve denizlere renk veren 'alg' taraması yaptı.

Şahin, tespit edilen 41 alg türünün farklı ülkelerdeki 'yüksek dağ gölleri'nde de bulunduğunu söyleyerek "Bunlar Avrupa'da, Amerika'da, Gürcistan ve Kafkas ülkeleri dediğimiz ülkelerde mevcut. Çalışmış olduğumuz dağ sıralaması Kafkas ülkelerinden gelip Avrupa'nın kuzeyine doğru hareket eden bir dağ silsilesi içerisinde yer alıyor. Ülkemizde eksik olan kısım da burada ortaya çıkıyor. Avrupa'da 'yüksek dağ gölleri'nin araştırıldığı bir proje var. Türkiye, bu projede henüz yer almış değil. Bizim yaptığımız çalışma, Avrupa'da yapılanlara ilave bir katkı sunacak ve ülkemizdeki eksik olan kısım da tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.