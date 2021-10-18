Türk Kızılay vatandaşların yanında olmaya devam ediyor

KİLİS (Habermetre) - Türk Kızılay Kilis Şubesi yaşlı kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın tespiti için alan taraması yapmaya devam ediyor.

Yapılan alan taramasında belirlenen yardıma muhtaç vatandaşlara gerekli yardımlar yapılarak kimsesizlerin ve yardıma muhtaç kişilerin yüzünü güldürmeye devam ediliyor.

Yapılan çalışmalar ve yardımlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan şu ifadeleri kullandı. "İlimizde bulunan yaşlı kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın tespiti için alanda ziyaretler yapıyoruz kapı kapı dolaşarak yardım faaliyetlerimize ve tespitlerimize devam ediyoruz. Kilis Kızılay Şubesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. " diye belirtti. Şükrü Uncuoğlu

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