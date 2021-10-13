Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanlığı köy okulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu

Türk Kızılay Kadirli Şubesi Başkanı Zafer Biçer, beraberinde Kızılay gönüllüleri ile hazırlanan kırtasiye, giysi ve çantaları Aydınlar köyü ilkokul ve ortaokul öğrencilerin verdi.

Biçer, burada gazetecilere yaptığı konuşmada, hazırladıkları okul çantası, kırtasiye setleri ve giysileri, belirlenen ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaştırdıklarını söyledi.

Köy okullarındaki öğrencilere yönelik kırtasiye ve giysi desteğinin devam edeceğini belirten Biçer, "Kızılay olarak köy okullarımızda etkinlikte bulunduk. Etkinlikte bulunduğumuz öğrencilerimize hediyelerimizle birlik geldik. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve sevinç bizleri de mutlu etti. İlgi ve alakalarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. " diye konuştu.

Öğrencilerden Utku Bertuğ Gür ve Şevval Göde ise verilen hediyelerden dolayı Kızılay şubesine teşekkür ederek, memnuniyetlerini belirttiler. Menderes Özat

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