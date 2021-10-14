Türk Kızılay, Azerbaycan Kızılayı'nın bölgedeki insani yardım kapasitesini geliştirecek

Türk Kızılay, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti'nin bölgedeki insani yardım kapasitesinin geliştirilmesi, faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve genişletilmesi için iş birliğine imza attı.

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruzali Aslanov'un imza altına aldığı iş birliği kapsamında Karabağ'da yaşarken çatışmalarda yerinden edilen ve evlerine dönmek isteyen mağdurlara destek olunması hususunda Türk Kızılay ve Azerbaycan Kızılayı ortaklığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, iş birliğiyle Karabağ bölgesindeki Şuşa, Fuzuli ve Cebrail yerleşim merkezlerindeki şubelerin yeniden inşasına da destek olunması planlanıyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi'nde bir araya gelen Kınık ile Aslanov, ilk olarak atölyeleri ziyaret etti, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi edindi. Kınık ve Aslanov, müzik atölyesinde "Bu Gala Daşlı Gala" türküsünü çalan müzisyenleri dinledi. Kınık, türküye saz çalarak da eşlik etti.

Daha sonra iş birliğine ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Kınık, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti ile Türk Kızılay arasında devam eden iş birliği protokolünün yenilendiğini, daha geniş bir coğrafyada iş birliklerini artırmak için bu anlaşmayı karşılıklı olarak imzaladıklarını aktardı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki farklı devlet ama tek bir millet olduğunu vurgulayan Kınık, Azerbaycan Kızılayı ile de iki farklı ulusal cemiyet olmadıklarını, tek bir ulusal cemiyet gibi hareket ettiklerini dile getirdi.

Kerem Kınık, Azerbaycan'da ihtiyaçları giderebilmek için Azerbaycan Kızılayı ile birlikte projeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Gerek Karabağ'da gerek Azerbaycan'ın tamamında hep beraber, el ele, gerek afetlere toplumun hazırlanması gerekse sosyal hizmetler için iş birliği yapıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de Türkiye'nin başı bir dara düştüğünde, Manavgat'taki, Akdeniz'deki orman yangınlarında o kadar canhıraş, her yanan ağaç sanki kendi ailelerinin bir ferdiymiş gibi koştular. Yangınları söndürmeye çalıştılar. Gerçekten o kadar üstün emekler sarf ettiler ki onlara şükranlarımı arz ediyorum. Biz her zaman omuz omuza, kardeş kardeşe çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kınık, Karabağ, Cebrail, Fuzuli ve Şuşa'da ellerinin birlikte uzanabildiği her noktada Kızıl Aypara Cemiyeti'nin kapasitesini artırabilmek için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kınık, Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruzali Aslanov'a Türk Kızılay'ın onursal üyelik beratını verdi. Aslanov da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde evine kavuşan Nadir Qadimli adlı vatandaşın Kızılay'a hatıra olarak yolladığı ev anahtarını ve mektubunu Kınık'a takdim etti.