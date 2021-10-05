TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI - Haberler
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TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Kanser Derneği, meme kanseri farkındalık ayında her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çekerek erken teşhisin önemine vurguladı.

TÜRK Kanser Derneği, meme kanseri farkındalık ayında her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığına dikkat çekerek erken teşhisin önemine vurguladı.

Türk Kanser Derneği (TKD), 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla 'Meme Kanserine Dur başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. TKD'nin Beyoğlu'nda bulunan binasında gerçekleştirilen basın toplantısına, TKD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, sanatçı Betül Demir, Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Esat Namal, Genel Cerrah Zeynep Civelek Çaynak katıldı.

Toplantı öncesi katılımcılar, üzerinde Bana bir şey olmaz dememeli ve Dur diyelim yazılı el şeklindeki kartlarla poz verdi. Daha sonra TKD Başkanı Duruman yaptığı konuşmada Gönül ister ki bu ayla sınırlı kalmasın, devamlı bu taramalar, farkındalıklar ön planda olsun. Maalesef 2 seneye yakındır pandemiden dolayı birçok sistem altüst oldu. Bununla beraber, kanserde taramalar ve tedavilere geç kalındı. Onun için, her 8 kadından birinin yakalandığı meme kanserinde yüzde 100 kurtulma ümidimiz olduğu için erken teşhis çok önemli. Sıfır evresi olduğu için bu taramaları lütfen kaçırmayalım. Türk Kanser Derneği olarak ücretsiz bu taramaları yapıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor diyoruz dedi.

LÜTFEN HER SENE KONTROLLERİNİZİ YAPIN

Revna Demirören toplantıda yaptığı konuşmasında, Bana olmaz dememeli. Her 8 kadından biri eğer meme kanseri oluyorsa bu çok büyük bir oran. Bunun da önlenebilmesi erken teşhis ve kontrolse; kadınlara buradan sesleniyorum. Lütfen her sene kontrollerinizi yapın. Hekiminize her sene düzenli gidin. Bana olmaz demeyin. Kanserden kurtulalım ifadelerini kullandı.

TÜRK KANSER DERNEĞİ'NE DESTEK ÇAĞRISI YAPMAK İSTİYORUM

Sanatçı Betül Demir ise erken teşhisin önemine dikkat çekerek, Ama doğru bilgilendirme de çok önemli. Türk Kanser Derneği her şeyden önce insanları doğru bilgilendirme adına her zaman çok büyük bir rol üstlenmişlerdir. Ben insanları şifalandırmak için elinden geleni yapan Türk Kanser Derneği'ne destek çağrısı yapmak istiyorum şeklinde konuştu.

GEZİCİ ARAÇLARLA MAHALLE MAHALLE TARAMA

Toplantının ardından, TKD Başkanı Duruman, mahalle mahalle tarama çalışmalarını takip eden gezici araçları hakkında da bilgi vererek şunları söyledi 'Meme kanseri her 8 kadından birinde olduğu için burada taramalar çok önemli ve sıfır evrensinde yakalayacağımız için erken teşhis bu konularda hayat kurtarmakta. Halkımızın bu taramalara gitmesini teşvik etmek için gezici mobil araçlarımızı yollara koyduk. Araçlarla beraber, illerimize, ilçelerimize, mahallelerimize, semtlerimize, evlerimizin önüne kadar duruyoruz. Burada kayıtlarını alarak hastalarımızı veya tarama zamanı gelmişleri, en yakın sağlık kurumlarına yönlendiriyoruz. Hem sağlığı ayaklarına getiriyoruz, hem de onlara zorluk olmadan bu tarama sistemlerinde en yakın yere yönlendirerek işlemi sonlandırıyoruz diye konuştu.

TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI

TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI
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Haber: TÜRK KANSER DERNEĞİ'NDEN MEME KANSERİNE ERKEN TEŞHİS ÇAĞRISI - Haberler
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