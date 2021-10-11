TÜMKİAD Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, "Çocuk Gülerse Hayat Güler" sloganıyla köy okulundaki çocuklarla bir araya geldi.

Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli Mahallesindeki Boybeyli İlkokulu'nda öğrencileri ziyaret eden TÜMKİAD üyeleri, sınıfları gezerek çocuklara pamuk şeker, futbol ve basketbol topu ile uçurtma hediye etti.

Palyaçolarla keyifli dakikalar geçiren çocuklar daha sonra uçurtmalarını havalandırdı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçtiklerini ve bugüne kadar çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını söyledi.

Çocukların gönüllerine girmenin çok önemli olduğunu ifade eden Eliaçık, "Çocuklarımızın gözündeki parlamayı görünce bugün ne kadar güzel bir iş yaptığımızın da farkına vardık. Gençlerimizi ve çocuklarımızı, gelecek dünya düzenine, yeni dünya düzenine hazırlayabilmek için sık sık bir araya gelmeliyiz. Ağabeyleri ve ablaları olarak onlara her zaman moral ve motivasyon vermeliyiz." diye konuştu.

Eliaçık, dernek olarak temin ettikleri satranç takımı, mangala, çocuk gelişim oyunları ve kırtasiye ürünlerini okul müdürlüğüne teslim ettiklerini ve TÜMKİAD olarak yer ve zaman fark etmeksizin insanların gönlüne girebilecekleri bütün etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.