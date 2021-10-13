Tugay'dan 'İş'te Dijital Kadınlar'a Destek - Haberler
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Tugay'dan "İş'te Dijital Kadınlar"a Destek

Habermetre - Haberler | Toplum
Tugay'dan

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği İzmir Şube Başkanı Açelya Baç, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği İzmir Şube Başkanı Açelya Baç, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. JCI İzmir'in girişimci kadınları desteklemek üzere hayata geçirdiği "İş'te Dijital Kadınlar" projesinin konuşulduğu buluşmada, iş birliği kararı alındı.

Proje hakkında Başkan Tugay'a bilgi veren Açelya Baç, "İş'te Dijital Kadınlar; dijital dünyada kadınların yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir proje. Girişimci adayı kadınları sosyal medyayı etkin kullanma konusunda bilinçlendirerek, satış kanallarını arttırmaya yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Kadınların bu eğitimlerde edindikleri bilgilerle markalarını ilerletip şirket kurabilecekleri yapıya gelmeleri ve ekonomik döngüye dahil olmaları en büyük hedefimiz. Bu anlamda Karşıyaka Belediyesi'nden lojistik ve tanıtım gibi konularda destek talebinde bulunduk. Gelecek hafta da Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret edeceğiz. İş birliği içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Gösterdiği ilgi ve destek için Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. Baç, JCI İzmir Şubesi adına Tugay'a teşekkür plaketi de takdim etti.

Başkan Tugay ise "İş'te Dijital Kadınlar çok değerli bir proje. Kadınları dijital dünyada daha güçlü ve etkin hale getirecek bu önemli çalışmaları için JCI İzmir Şubesi'ni kutluyorum. Biz de elimizden gelen desteği göstermekten mutluluk duyacağız. Ziyaretleri ve nazik plaket takdimleri için de teşekkür ediyorum. Dilerim iş birliğimiz artarak devam eder" diye konuştu.

Ziyarete, İş'te Dijital Kadınlar Proje Direktörü Canses Özel ile JCI İzmir Şube Saymanı Bülent Kahraman da katıldı.

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Haber: Tugay'dan 'İş'te Dijital Kadınlar'a Destek - Haberler
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