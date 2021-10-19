TÜBA'dan Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu

GAZİANTEP (Habermetre) - TÜBA ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin (FSMVÜ) "Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğiyle 22-24 Ekim 2021 tarihlerindeki "Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu"yla devam ediyor.

Milli Mu¨cadele tarihyazımını tu¨m boyutları ve aktörleriyle haritalandırılarak bu süreçteki yerel etmenleri daha vurgulu ve hak ettiği şekilde bilimsel literatüre kazandırmayı amaçlayan Proje kapsamında; şimdiye kadar Milli Mu¨cadele, Mu¨cahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Bağımsızlık Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlıklarında literatürde çalışılan "Milli Mu¨cadele" döneminin yerel dinamikleri daha kapsamlı açıdan ele alınacak ve nihayetinde bilimsel metinler kitaplaştırılarak dizin halini alacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker "Milli Mücadele aynı zamanda bir ulusal hafıza meselesidir. "

Türkiye'nin Milli Mücadele ile ilgili hafızasını yedi bölge başlığı altında yerelden yola çıkarak zenginleştirmeyi amaçlayan "Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri" projesinin ilk adımı olarak İstanbul'da düzenlenen Çalıştay'ın ardından sonuç raporu yayınlanarak kamuoyu ile TÜBA ağ sayfası ve basın aracılığıyla paylaşıldı.

Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi; tarihsel olarak ulusun farklı unsurlarını birleştiren Milli Mücadele'nin tarihyazımı çok sesli, katılımcı, farklılıkları bir araya getiren bütüncül bir tarihyazımı olacaktır diyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konu hakkında yaptığı açıklamada "Proje kapsamındaki Milli Mücadele tarihyazımında Milli Mücadele'nin öncesi ve sonrası değerlendirilerek zamana yayılacak ve coğrafi mekan genişletilecek. Yerel deneyimlere karşılaştırmalı olarak bakılacak ve multidisipliner bir bakışla ele alınacak. Ayrıca yerel araştırmacılar sürece mutlaka dahil edilecek. Milli Mücadele aynı zamanda bir ulusal hafıza meselesidir. Bu manada müzelerin, anıtların, şehitliklerin, folklorun önemi büyük. Yeni nesillere ulaşmak en önemli hedeflerimizden, didaktik anlatımdan uzak duracağız. Milli Mücadele önderleri hakkında yazılmış biyografileri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurucuları ve üyeleri, Birinci Meclis'e seçilen mebuslar, valiler, belediye başkanları, kolordu komutanları, haritacılar, telgrafçılar… ile ilgili biyografiler takip edilecek ve projeye dahil edilecek. " dedi.

Sempozyum'da yerel tarih mercek altına alınacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Panorama 25 Aralık Müzesi'nde başlayacak ve iki gün sürecek olan, farklı üniversitelerden alanın önde gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek Sempozyum'un açılışı Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve FSMVÜ'den Doç. Dr. Mustafa Göleç gerçekleştirilecek.

Açılışın ardından Antep Savunması, Güney Cephesi ve Batı Anadolu'da Milli Mücadele adlı üç oturumda; "Adana ve Çevresinde Yerel Milli Mücadele Faaliyetleri"nden "Milli Mücadele Döneminde Batı Anadolu'da Sağlık ve Sosyal Yardım Faaliyetleri"ne "İzmir'in Kurtuluş Gününe Ait Bir Belgenin Değerlendirilmesi"nden "Cepheye Gidenlerin Ardında Kalanlar: Milli Mücadele'de Güney Cephesi'nde Kadınlar"a kadar 17 başlık masaya yatırılacak.

Sempozyumun ikinci gününde ise; "Milli Mücadele'de Karadeniz Bölgesi" ve "Milli Mücadele'de Orta ve Doğu Anadolu" adlı iki oturumda 1921 Rum Nakline Giden Süreç"ten "Milli Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz'de Muhacirlerin Durumu"na 10 konu başlık detaylandırılacak. Günün sonunda ise iki gün süresinde gerçekleşen tartışmalar, sunumlar ve elde edilen sonuçlara ilişkin değerlendirme oturumu yapılacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında tamamlanacak Milli Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi, milli mücadelenin diğer bölgelerinde belirgin tarihlerde gerçekleştirilecek bilimsel programlarla devam edecektir.

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