'Trakya Üniversiteler Birliği 19. Üst Kurul Toplantısı' Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 19. Üst Kurul Toplantısı, birliğe üye beş Üniversitenin Rektörünün katılımıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıdan önce Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'i makamında ziyaret eden Üst Kurul Üyeleri daha sonra NKÜ Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen toplantıya katıldı.

Toplantıda TÜB Üst Kurul Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha ÖZDEN, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent EKER ve Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat TÜRKYILMAZ, TÜB 5. Dönem Genel Sekreteri ve Kırklareli Üniversitesi TÜB Dönem Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ATALAY, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi TÜB Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Aytaç MORALAR ve Trakya Üniversitesi TÜB Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MEŞE bir araya geldi.

Toplantıda üniversitelerarası işbirliği protokolleri çerçevesinde önceki üst kurul toplantısında alınan kararlar, bunlara ilişkin gelişmeler ile TÜB 2021 Yılı Etkinlik Takvimi içerisinde planlanan etkinlikler ele alındı.

Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı TÜB 19. Üst Kurul Toplantısında ilgili alt kurullardan gelen Akademik Dergi Çalışmaları, Pandemi Sürecinde Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Çalışmaları görüşülürken, gündemin devamında birlik üyesi üniversitelerin yabancı dil eğitimleri ve hazırlık programları ile ilgili yapılabilecek ortak faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile Kalite Güvence Çalışmaları konusunda yapılabilecek ortak faaliyetler değerlendirildi.

Üst kurul ayrıca Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm konusunda yapılabilecek çalışmaların ve üye üniversitelerin geliştirdiği yazılımların ortak kullanımını görüştü.

Son olarak, birliğin kuruluşunun 10. yıl kutlamaları kapsamında planlanan etkinlikler hususunda hazırlanan rapor görüşüldü.

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