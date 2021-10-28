29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Programa, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür vekili Emre Beşik, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.