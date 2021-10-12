Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karkamış'tan Nizip istikametine seyir halinde olan 45 MC 9193 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile tali yoldan çıkan traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken sürücü yola fırladı. Hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan traktör sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Hafif ticari araçta bulunan ve ağır yaralanan Saadet Can, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 3 yaralıdan traktör sürücüsünün durumun da ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar o anları anlattı. Kaza şahitleri, önce büyük bir patlama sesi duyduklarını, sese doğru gittiklerinde traktörün iki bölünmüş olduğunu gördüklerini, araçta bulunan yaralılara müdahale ettiklerini ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiklerini anlattı. - GAZİANTEP

Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

 Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptığı anlar kamerada

 Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Tarkan Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Traktörün ikiye bölündüğü feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:32:03. #1.17#