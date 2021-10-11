Trafikte yayalara öncelik tanındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafikte yayalara öncelik tanındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafikte yayalara öncelik tanındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında yaya uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında yaya uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde hazırlanan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde 81 ilde eş zamanlı olarak etkinlik düzenlendi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler yaya geçidinden geçerek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" farkındalığı oluşturdu.

Projenin yaya geçidinin önemini anlattığını ifade eden Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, "Farkındalık oluşturmaya yönelik bir uygulama yapıyoruz. Sürücülerimizin trafik ışığı ve trafik polisi olmayan noktalarda sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyenlere yol vermeleri veya bekleyenlere öncelik vermeleri gerekiyor" dedi.

Trafikte düzenlenen etkinlikle beraber Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, trafikte seyir halinde olan araçları durdurarak bez çanta ve broşür dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu. - ORDU

Trafikte yayalara öncelik tanındı

Trafikte yayalara öncelik tanındı

Trafikte yayalara öncelik tanındı

Trafikte yayalara öncelik tanındı

Trafikte yayalara öncelik tanındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tacizciden şok ifade: 'Şeytana uydum'

Tacizciden şok ifade: "Şeytana uydum"

 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı

Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mahmut Özer Devlet Bahçeli
Magazin Işıl Sergen Burak Sergen Amelia Hamlin Pınar Deniz
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trafikte yayalara öncelik tanındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:32:18. #1.12#