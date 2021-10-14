Trabzon'daki 139 yıllık tarihi hamam restore edilecek

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1882 yılında 2. Abdülhamit döneminde askeri hastane ve kışlaya hizmet vermek için yapılan Hasanpaşa Hamamı'nın, 3 milyon 843 bin 174 liraya restore edileceğini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllar metruk bir şekilde duran hamamın yeniden gün yüzüne çıkması için bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Hamamın Trabzon Valiliği'nden Ortahisar Belediyesi'ne devredildiğini ve restorasyonu için ihalenin yapıldığını aktaran Genç, "3 milyon 843 bin 174 lira bedelle restorasyon ihalesini yaptık. İhale sözleşmesini yaptıktan sonra da ilgili firmaya yer teslimi yapacağız ve restorasyon çalışmalarına başlayacak. Bundan da son derece gurur duyduğumuzu ve mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, Trabzon'da Türk-İslam medeniyetinin yanı sıra diğer medeniyetlerden kalan birçok esere sahip çıktıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde pek çok eser restore edilerek hizmete açıldı. Vatandaşlarımızın ve turizmin istifadesine sunuldu. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak başta tarihi çeşmelerimiz olmak üzere Pazarkapı'da yer alan tarihi binanın restorasyonu ve Hasanpaşa Hamamı'nın restorasyonu olmak üzere birçok proje yürütüyoruz. Şu anda beş tarihi çeşmemizin restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık. On çeşmemizin de restorasyon çalışmaları sürüyor."