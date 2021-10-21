TRABZON BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Sanat ve Bilim Işığında TÜBİTAK 4007 Trabzon Bilim Şenliği" başladı. Ortahisar Kaymakamlığı önünde düzenlenen açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve çok sayıda bürokrat ile davetli katıldı.

4 GÜN SÜRECEK

Ortahisar Kaymakamlığı, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi birçok kurumun da desteklediği bilim şenliğinde, bilim teknoloji, sağlık ve sanat alanında birçok atölye çalışması yer alıyor. 21-24 Ekim tarihleri arasında Ortahisar Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilecek Bilim Şenliği'ne 30 bini aşkın öğrenci ve ilgi duyan çok sayıda vatandaşın katılması hedefleniyor.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Trabzon Bilim Şenliği'nin açılış töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bilim, sanat ve teknoloji alanında farkındalık seviyesini artırma sorumluluğu üstlenmiştir. Bu çerçevede tüm resmi ve özel okullarımız da şenliğin doğrudan faydalanıcısı durumundadır. Ortahisar Kaymakamlığı, Ortahisar Belediye Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü de projemizin destekçisidir. Festival kapsamında beceri geliştirme, tasarım, sanat ve bilim temalı 41 atölye faaliyet gösterecek, 21 de etkinlik yapılacaktır" dedi.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR İSMİ YAŞATILACAK

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ı da anan Başkan Vekili Ataman, "Burada en önemli hususlardan birisi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından müşterek yapılan Planetaryum ve Bilim Merkezi'ne geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, milli ve yerli savunma sanayinin mimarı olan Özdemir Bayraktar'ın isminin verilmesidir. Dün şehrimize teşrif eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, yapılacak olan Planetaryum ve Bilim Merkezi'ne merhum Özdemir Bayraktar'ın adının verileceğini resmen açıkladı. Bu karardan bizler de büyük memnuniyet duyduk. Sayın Özdemir Bayraktar'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

TARİH : 21. 10. 2021

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