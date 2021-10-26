Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Toyota Türkiye'den Üniversitemize Otomobil Bağışı Üniversite - Sanayi iş birliği programı çerçevesinde, sanayi sektöründeki paydaşlarıyla güçlü ilişkilere sahip olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunun Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi programına Toyota A. Ş. tarafından C-HR Hybrid araç bağışlandı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A. Ş., Üniversitemize otomobil bağışında bulundu.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Programı öğrencilerinin mesleki eğitim uygulamalarına ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmelerine olanak sağlayacak C-HR Hybrid araç, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A. Ş. adına Sarar Toyota Yetkili Bayi Servis Müdürü A. Cengiz Postalcı tarafından, Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akif Kunt ve bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk Güneş'e teslim edildi.

Aracı teslim alan Müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik, konu ile ilgili açıklamasında "Değerli öğrencilerimizin gelişen teknolojiyi yakından takip edebilmelerine ve teknoloji seviyesi yüksek şartlarda uygulamalı eğitimlerini alabilmelerine katkı sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A. Ş. 'ine, Toyota Türk A. Ş. kurumsal iş ve planlama bölümünde görev yapan Sayın Tuncay Okçu ve Kamil Ölmez Beyler'in şahsında tüm Toyota ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bağışlanan araç, meslek yüksekokulumuza ziyarette bulunan Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Rektörümüz Prof. Prof. Dr. Kazım Uysal ve rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Prof. Dr. Atilla Batur'a da tanıtıldı.

PROF. DR. UYSAL: DİĞER SANAYİ KURULUŞLARINA ÖRNEK OLACAK BİR DAVRANIŞ

Burada yaptığı açıklamada Üniversitemize bağışlanan araçla meslek yüksekokulumuz öğrencilerinin mesleki gelişimine önemli katkılar sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A. Ş. 'ye teşekkür eden Prof. Dr. Kazım Uysal, Toyota'nın, teknoloji ve hibe desteği konularında diğer sanayi kuruluşlarına örnek olacak nitelikte bir davranış sergilediğini belirtti.

Stratejik amaç ve hedefini 'Eğitimde uygulamaya yönelik ağırlığın arttırılması' olarak belirleyen üniversitemiz için Üniversite-Sanayi iş birliğinin büyük önem taşıdığına değinen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, eğitimde mesleki uygulamalara yönelik verilen her desteğin karşılığının mutlaka alınacağını belirterek şunları söyledi:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, Toyota'nın araç hibesini memnuniyetle karşılıyor, kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz için üniversite-sanayi iş birlikleri çok önemli ve değerli. Bu birliktelikler, akademik bilgiyi pratikteki uygulamalarla birleştirerek, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin özel sektöre daha yakın olmasını ve mesleki yeterliliği yüksek olan mezunlar yetiştirilmesine olanak sağlıyor. Üniversite-sanayi iş birliğimizi artırmak üzere çeşitli sanayi kuruluşları ile bugüne kadar önemli protokollere imzaladık. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak hem üniversitemizin akademik bilgi ve donanımını sanayicilerin hizmetine sunuyor hem de bölgedeki istihdama ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Üniversitemize, C-HR otomobili ve önceki yıllarda verilen Toyota Corolla aracın hibe edilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen, Toyota Türkiye yetkilileri Tuncay Okçu ve Kamil Sönmez başta olmak üzere, tüm fabrika yönetimine, üniversitemiz ve meslek yüksekokulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 26 Ekim 2021, Salı/ 61 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Toyota Türkiye,

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