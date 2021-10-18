Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı (2)
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
KARATAŞ, ADANA (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, Dursun Can yönetimindeki 66 ABG 189 plakalı kamyonet ile Mevlüt Karaca idaresindeki 60 M 2122 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu minibüs çarpıştı.
Kazada, Emine Yıldırım ve Mehmet Tekin hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.