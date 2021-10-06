Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde Hollanda plakalı bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan arama 71 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri