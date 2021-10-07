TOKAT'TA ŞEKER PANCARINDAN 500 MİLYON LİRALIK KATKI BEKLENTİSİ

TOKAT (DHA) - TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kentte şeker pancarı hasadına başlandığını belirterek yaklaşık 520 bin ton civarında ürün beklediklerini ve bunun ekonomiye katkısının 500 milyon lira olduğunu söyledi

Yaklaşık360 bin hektar tarım arazisiyle ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 2021 yılında 15 bin 300 hektar alanda şeker pancarı ekimi yapıldı. Toplam 4 bin 800 çiftçinin 6 aylık emeğiyle yetiştirilen şeker pancarının hasadına başlandı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, şeker pancarı üretiminin tarımsal anlamda kentin önemli girdilerden biri olduğunu söyledi.

Başkan Çelik, Şeker pancarı, tarımsal hasılamızın çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 15'lik bir tarımsal girdimizin tek başına şeker pancarı üretimi oluşturuyor. Bundan 3 yıl önce Turhal Şeker Fabrikası'nda özelleştirme sonrasında herkeste bir endişe vardı. 'Özelleştirme neticesinde acaba rekolte ve ekim oranlarında bir düşme olacak mı Tokat bu anlamda bir sıkıntı yaşayacak mı' diye. Tam tersi rekolte ve üretimde ciddi artışlar yaşandı 2 yıllık süre içerisinde. Bu yıl birazcık düşüş oldu. Bunun da fabrika yöneticileri veya şeker kotası ile bir alakası yok. Bizim çiftçimiz alternatif ürünlerin katma değer olmasından dolayı, bir de yazın yaşanan kuraklıktan dolayı yeterince ekim yaptılar ama rekolte istenilen seviyede olmadı. Geçen sene rekolte anlamında rekor kırdık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek şeker pancarı rekoltesini elde ettik ama bu sene çok az yani yüzde 5 yüzde 10 seviyesinde hatta Türkiye ortalamasına göre bu rekolte düşüklüğü çok daha az. Bu yıl 520 bin ton şeker pancarı üretimi bekliyoruz.. Şeker pancarının direk çiftçimize bu yıl ödemeyi düşündüğü rakam yaklaşık 350-400 milyon lira civarında. Bunun dışında tabi yan girdilerle beraber Tokat ekonomisine 500 milyon lira civarında bir katkı sağlıyor. Şeker Fabrikası'nda çalışan işçiler, dolaylı olarak oluşturulan desteklerle beraber Tokat ekonomisine şekerin ve Kayseri Şeker'in katkısı 1 milyar liranın üzerinde. Tokat'ın gayri safi milli hasılasını düşündüğümüzde ciddi bir rakam tutuyor dedi.

Pancar hasadını sürdüren çiftçiler ise, kuraklığa rağmen verimin iyi olduğu dile getirdi.