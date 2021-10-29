Tokat'ta sağanak altında Cumhuriyet Bayramı kutlaması

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sağanak altında düzenlenen törenle kutlandı.

Kentte cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlamaları, Vali Ozan Balcı'nın tebrikleri kabulüyle başladı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Balcı, 48'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı okundu.

Sağanak altında şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.