Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu - Haberler
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Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Yerel

Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu Tokat'ta, şehir içi ulaşımda kullanılan elektronik kart almak ve abonman yaptırmak isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluştu.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu

TOKAT - Tokat'ta, şehir içi ulaşımda kullanılan elektronik kart almak ve abonman yaptırmak isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluştu.

Tokat'ta üniversite öğrencilerin aynı saatlerde kartlarını yeniletmek ve abonman işlemleri yaptırmak için kart merkezine başvurması yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Özel halk minibüsleri kooperatifi yönetimi tarafından personelini artırarak 3 farklı noktada müracaat noktası açmasına rağmen kuyruk oluştu. Valilik binası arka tarafında bulunan kart merkezi önünde dakikalarca bekleyen öğrenciler her dönem yaşanan soruna çözüm bulunmasını istedi.

Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu

Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu

Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu

Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta öğrencilerin 'kart' kuyruğu - Haberler
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