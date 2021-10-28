Tokat'ta 4-6 yaş okul öncesi öğrencilerine kitapları dağıtıldı

TOKAT (Habermetre) - Tokat Müftülüğüne bağlı İbn-i Kemal Kur'an Kursunda eğitim öğretim gören 4-6 yaş okul öncesi öğrencilerine kitapları teslim edildi.

Düzenlenen programa, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İl Müftü Yardımcısı Halime Bayram, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Sümbül, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Yalçınkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Kadir Yücel ve öğrenci velileri katıldı.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun hazırlamış olduğu ve Tokat Valiliğinin de destekleriyle hayata geçirilmiş olan "Okul Öncesi Değerler Eğitimi Çocuk Kütüphanesi" projesi kapsamında, Tokat Müftülüğüne bağlı il ve ilçelerde bulunan toplam 46 4-6 yaş Kur'an Kursuna, 1200 adet Tahin ile Pekmez öğrenci seti, 74 adet Tahin ile Pekmez öğretici seti, 64 kitap setinden oluşan çocuk kütüphanesi oluşturuldu.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu: "Hazırladığımız bu proje ile, 4-6 yaş öğrencilerimiz için okuma-yazmayı eğlenceli hale getirecek mekan ve bölümler oluşturarak, günümüzün dijital dünyasının unutturduğu kitap okuma ve kütüphane geleneğini canlandırmak, henüz okuma-yazma bilmeyen bu öğrencilerimize kitap sevgisi, kütüphane ve okuma alışkanlığı kazandırmak, çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmek, kurduğumuz bu kütüphaneler ile onların farklı dünyalarla tanışmasını sağlamak gibi birçok güzel alışkanlıklar kazanmalarını hedefliyoruz. Projemizin hayata geçirilmesi noktasında bizlere destek olan başta Tokat Valimiz Dr. Ozan Balcı'ya ve emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. " dedi. Seda Batur

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