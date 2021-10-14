TOKAT İÇİN PEDALLA ETKİNLİĞİ'NDE 60 KİŞİYE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediyesi tarafından "Tokat İçin Pedalla" Bisiklet etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

Bisiklet tutkunlarıyla pedal çeviren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, turun ardından çekilişle 10 kişiye bisiklet, 20 kişiye bisiklet kaskı ve 30 kişiye sırt çantası hediye etti.

Mehmet Akif Ersoy Lisesi önünde toplanan bisiklet tutkunları, Hıdırlık Sosyal Tesislerine kadar bisiklet sürdü. Bisiklet Turu'na; Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Turun ardından Hıdırlık Sosyal Tesisleri önünde gerçekleştirilen programda çekiliş yapıldı.

Bisiklet Turunun ardından Hıdırlık Köprüsü yanında düzenlenen programda konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bisiklet sürmek hem spor, hem sağlığa faydalı hem sosyal bir aktivite. Bundan bir ay önce birincisini düzenlediğimiz Bisiklet Turu'muzun ardından gençlerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ikincisini gerçekleştirdik. Birlikte ve beraberce pedallar çevirerek, spor yaptık ve farkındalık oluşturmaya gayret ettik. Bisiklet Sporunun yapılabileceğini gösterdik. Tokat'ın plakasına uygun 60 talihlimize çeşitli hediyeler takdim ettik.

ŞEHRİMİZİN İSMİNİ HER YERE YANSITACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 11. 'si düzenlenen Buhara Medya Ödül töreninde Yılın İl Belediye Başkanı Ödülünü Tokat'ımıza getirdik. Bu gururu şehrimize yaşattığımız için çok mutluyuz. Bizler bu ödülü tüm Tokatlılar olarak aldık. Birlikte ve beraberce başardık. Ankara'da Tokat'ımızın adını gururla tanıttık. Daha nice güzel başarılara birlikte imza atacak, şehrimizin ismini her yere yansıtacak, Türkiye'de örnek projeleri, çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz. Etkinliğimize katılan, pedal çeviren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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