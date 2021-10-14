TOKAT İÇİN PEDALLA ETKİNLİĞİ'NDE 60 KİŞİYE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TOKAT İÇİN PEDALLA ETKİNLİĞİ'NDE 60 KİŞİYE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
TOKAT İÇİN PEDALLA ETKİNLİĞİ'NDE 60 KİŞİYE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Tokat Belediyesi tarafından "Tokat İçin Pedalla" Bisiklet etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediyesi tarafından "Tokat İçin Pedalla" Bisiklet etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

Bisiklet tutkunlarıyla pedal çeviren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, turun ardından çekilişle 10 kişiye bisiklet, 20 kişiye bisiklet kaskı ve 30 kişiye sırt çantası hediye etti.

Mehmet Akif Ersoy Lisesi önünde toplanan bisiklet tutkunları, Hıdırlık Sosyal Tesislerine kadar bisiklet sürdü. Bisiklet Turu'na; Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Turun ardından Hıdırlık Sosyal Tesisleri önünde gerçekleştirilen programda çekiliş yapıldı.

Bisiklet Turunun ardından Hıdırlık Köprüsü yanında düzenlenen programda konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bisiklet sürmek hem spor, hem sağlığa faydalı hem sosyal bir aktivite. Bundan bir ay önce birincisini düzenlediğimiz Bisiklet Turu'muzun ardından gençlerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ikincisini gerçekleştirdik. Birlikte ve beraberce pedallar çevirerek, spor yaptık ve farkındalık oluşturmaya gayret ettik. Bisiklet Sporunun yapılabileceğini gösterdik. Tokat'ın plakasına uygun 60 talihlimize çeşitli hediyeler takdim ettik.

ŞEHRİMİZİN İSMİNİ HER YERE YANSITACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 11. 'si düzenlenen Buhara Medya Ödül töreninde Yılın İl Belediye Başkanı Ödülünü Tokat'ımıza getirdik. Bu gururu şehrimize yaşattığımız için çok mutluyuz. Bizler bu ödülü tüm Tokatlılar olarak aldık. Birlikte ve beraberce başardık. Ankara'da Tokat'ımızın adını gururla tanıttık. Daha nice güzel başarılara birlikte imza atacak, şehrimizin ismini her yere yansıtacak, Türkiye'de örnek projeleri, çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz. Etkinliğimize katılan, pedal çeviren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Tarkan Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Caner Erkin Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TOKAT İÇİN PEDALLA ETKİNLİĞİ'NDE 60 KİŞİYE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:31:14. #1.17#