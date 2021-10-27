Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu.

Eroğlu, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Makam odasının esnafın dükkanları, halkın yanında olduğunu belirten Eroğlu, "Yerimiz milletimizin yanıdır. Yerimiz sokakta, sahada, gece gündüz her daim milletimizin yanında olmaktır. Bizim yerimiz her gün evine AŞ götüren esnafımızın dükkanındaki mis gibi ekmek kokusudur. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızla iç içe olmaya, esnafımızın yanında yer almaya devam ediyoruz." dedi.

Hemşehrilerinin ve esnafın istek ve taleplerini birinci ağızdan dinlediklerini aktaran Eroğlu, "Sorunları var ise ekibimizle anında çözüm üretiyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında bizlere gönül kapılarını açarak, güler yüzleriyle misafir eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da halkımızla, esnafımızla iç içe olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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