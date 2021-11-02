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Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimijyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.

ERZURUM (İHA) - Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimijyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Çorum- Mecitözü karayolu Elvançelebi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'dan Kırıkkale'ye canlı hayvan taşıyan Coşkun Özbey yönetimindeki 25 ABE 726 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırda bulunan 29 büyükbaş hayvandan 7'si telef oldu. Hayvanlardan 1'inin kayıp olduğu öğrenilirken, 6'sının mezbahaya gönderildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

Tır şarampole devrildi, 7 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Son Dakika Haberleri
Yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı

Yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı
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