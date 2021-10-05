Tıp Fakültesi Şehre ilk hediyesini verdi

MARDİN (Bültenler) - Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Dekanlığı binasında düzenlenen toplantıda, Mardin'e kazandırılan Tıp Fakültesi için yapılan çalışmalar ve gelinen süreçhakkında detaylıbilgi verildi.

3. Basamak sağlık kuruluşu olan eğitim vearaştırma hastanesinin Mardin'e kazandırılması sürecinin çok hızlıişlediğini vurgulayarak konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

"Cumhurbaşkanımız tensipleriyle 30 Nisan 2021 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulumu kararından sonra üniversite rektörlüğümüz hızla akademik ve altyapı çalışmalarına başladı. Mardin İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Mardin Devlet hastanesinin 3. Basamak Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülerek Tıp Fakültesi ile birlikte ortak kullanılmasının uygun olacağı kararını aldık. Kararın Sağlık Bakanlığına arz ettik ve 3 Ağustos 2021 tarihinde ortak kullanım protokolü imzaladık. Üniversite ve Sağlık Müdürlüğümüzün yanında oldukça hızlı aktif ve dinamik bir çalışma temposuyla sürece dahil olan farklı paydaşların katkısı ile iki buçuk ay gibi kısa bir zamanda Türkiye'de en hızlı afiliyesürecini gerçekleştirenüniversite olduk. Mardin Devlet Hastanemizin 'Eğitim ve Araştırma Hastanesi' statüsüne kavuşmasıyla, üniversitemiz afilasyonsürecini tamamlamış oldu.Tıp fakültemizin somut anlamda hem araştırma hem de öğrenci yetiştirme için kullanabileceği ve kendi kadrosunun sağlığın farklı dallarında aktif olabileceği bir hastanesi oluşmuş oldu. Böylelikle MAÜ Tıp Fakültesi Mardin'eilk hediyesini vermiş oldu. Bu süreçte, Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş'a ve İl Sağlık Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Mardin Devlet Hastanesinin, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesiyle birlikte üniversite ile güç birliği oluşturulduğunu ve inşaatı devam eden Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 700 yatak kapasitesi ile hizmet vereceğini belirten Mardin İl Sağlık Müdürü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Saffet Yavuz,

"Medeniyetler şehri Mardin'de sağlık hizmeti sunumunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Covid-19 pandemisi süresince fedakârca çalışan değerli sağlık ordusuna, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencilerinin de katılmasıyla Sağlık ordumuz daha çok güçlenecek ve daha nitelikli hizmet vermeye başlayacaktır. Mardin'de tedavi imkânı bulamayan ve başka illere sevk edilen hastalarımız hastanemizde tedavi şansına sahip olacaktır. Aynı zamanda çevre il ve ilçelerden gelen hastalar da Mardin'de tedavi olma olanağı bulacaktır. Mardin'in sınıra yakınlığı nedeniyle Irak ve Suriye'den ülkemize tedavi için gelen hastaların hastanemize yönelimi artacak ve sağlık turizmi gelişecektir." şeklinde konuştu.

Temel tıp bilimleri ve klinik bilimlerde akademik çalışma yapmayı planlayan çok sayıda akademisyenin, imzalanan protokol ile Mardin şehrine gelmeye istekli olduklarını belirten MAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici,

"Şehrimizin ilmi hayatına eklenen akademisyenler ve tıp doktorlarının sayesinde yeni kurulan tıp fakültemiz gelişim sürecini çok daha hızlı tamamlayarak nitelikli sağlık elemanı yetiştirmeye ve bilimsel hizmet vermeye başlayacaktır." dedi.

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