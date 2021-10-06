TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı - Haberler
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TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı

AA / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyonu tamamlanan Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisi ibadete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca ( Tika ) restorasyonu tamamlanan Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisi ibadete açıldı.

Restorasyonu Mart 2018'de başlayan cami, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın sembolü konumunda. Restorasyon çalışmaları dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden ezan okunan caminin açılışına, başta Tiran olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ülkede "birinci kategori kültür anıtı" olan Ethem Bey Camisi, Osmanlı döneminde inşa edilmiş Saat Kulesi ile başkent Tiran'ın tarihi merkezini oluşturan mimari külliye olarak ön plana çıkıyor.

TİKA, Ethem Bey Camisi'nin yanı sıra Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Ethem Bey Camisi

Osmanlı döneminin en önemli anıtlarından biri olarak değerlendirilen Ethem Bey Camisi'nin inşasına 1793'te Molla Bey tarafından başlandı. Caminin inşaatı, Molla Bey'in oğlu Ethem Bey tarafından 1821'de tamamlandı.

Eski diktatör Enver Hoca'nın yıkımından kurtulan Ethem Bey Camisi bugüne kadar ulaşmış ender Osmanlı eserlerinden kabul ediliyor.

1870 ve 1985 yıllarında restore edilen cami Arnavutluk'taki komünizm döneminde (1946-1985) kapatılmış, 1991'de tekrar ibadete açılmıştı.

Kare temel üzerine inşa edilmiş cami, birer kubbe ve minare ile 310 metrekarelik alana sahip.

Caminin iç duvarları ile kubbe içi, farklı motiflerle süslenerek yerel sanat, barok ve Osmanlı sanatının ana hatlarının karışımının özel bir örneğini teşkil ediyor.

TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı

TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı

TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı

TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı

TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı
AA / Olsi Shehu - Son Dakika Haberleri
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Haber: TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi ibadete açıldı - Haberler
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