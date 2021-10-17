THY, güneşten saklanan albino hastası çocukların yaralarına merhem oldu

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ekiplerinden kurulu İyilik Dostları oluşumu yaptığı bir çalışmayla Senegal'in başkenti Dakar'ın kırsallarında, güneşten saklanan albino hastası çocukların yaraları için güneş kremi götürdü.

Uçuş görevlisi olarak geldikleri kabin görevlileri, Senegal seyahatleri sırasında ülkedeki albino hastası çocuklar için Senegal Ulusal Albinizm Derneği ile iletişime geçerek Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya gelen desteklerin ardından doğal güneş kremleri ve hediyeler ile Dakar'a ulaşan Türk Hava Yolları çalışanları Senegalli 50'ye yakın albino ve aileleri ile bir araya geldi.

ALBİNO HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLENİYOR

Cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle, kara kıta Afrika'da bembeyaz bir vücutla dünyaya gelen Albinolar başta cilt kanseri ve görme bozuklukları olmak üzere pek çok sağlık sorununun tehdidi ile yaşıyorlar. Ancak albinolar için Afrika'da doğmanın kanserden daha büyük tehlikeleri de var. Kıtanın genelinde, büyülü veya sihirli olduklarına yönelik var olan batıl inançlar nedeniyle her yıl pek çok albino saldırıya uğruyor. Albinoların hayatını tehdit eden bu inanışlar ile ilgili her yıl kıta genelinde ve dünya çapında farkındalık kampanyaları düzenleniyor.

EN YÜKSEK AFRİKADA

Pigment eksikliği nedeniyle görülen albinizme dünya genelinde ortalama 20 bin doğumda bir rastlanırken Afrika'da bu oran daha düşük. Gen havuzunun dar olması nedeniyle karşılaşılan bu durum nedeniyle Afrika'nın belirli bölgelerinde albinizmli doğum oranı bin 500'de bire kadar düşüyor. Senegal gibi sahra altı Afrika ülkelerinde ise bu oranın bilinen doğumlarda on binde bir civarında olduğu biliniyor ancak kayıtlara geçmeyen doğumlar nedeniyle daha da yüksek bir rakamın olduğu düşünülüyor.

İYİ Kİ VARSINIZ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bulutların üzerinde günümüzü aydınlatan güneş Afrika'da hayat karartabiliyor. Arkadaşlarımız ise o hayatlara, albino çocuklara ulaşarak onları güneşten koruyor. Dünyanın bir ucunda çocukların hayatına dokunan, şefkatli elleriyle yaralarına merhem olan arkadaşlarım iyi ki varsınız" dedi.