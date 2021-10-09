Tencent Bloober Team'in En Büyük Hissedarı Oldu

Çinli oyun devi Tencent Bloober Team'in yaklaşık yüzde 22'lik hissesini alarak firmanın en büyük hissedarı oldu.

Oyun dünyasındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çin merkezli Tencent bunlara yakın zamanda bir yenisini daha ekledi. Bu zamana dek Layers of Fear, The Medium ve Blair Witch gibi başarılı korku yapımlarına imza atmış olan Polonya merkezli oyun geliştiricisi Bloober Team kanadından gelen bir açıklamayla Tencent'in stüdyodan önemli bir oranda hisse aldığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre neredeyse yüzde 22'lik hisse oranı ile Tencent Bloober Team'in en büyük hissedarı konumuna gelmiş oldu.

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Tencent alt kollarından olan Serene Century Limited ile yaptığı satın alım ile birlikte 19 milyon dolar değerinde hisse almış oldu. Polonya merkezli başarılı geliştiricinin hisseleri ise bu satın alım sonrasında daha da değer kazandı. Kısacası Tencent yaptığı yatırım ile Bloober Team hisselerinin genelinde bir dalgalanmaya neden oldu. Oyuncuların karşısına son olarak The Medium ile çıkmış olan Bloober Team bu yapım ile ortalama üstü puanlar almayı başarmıştı. Oyun dünyasında korku denildiği zaman son yılların yıldızı en çok parlayan ve ilk akla gelen geliştiricilerinden olan Bloober Team'in Tencent'in nispeten kanatları altında ilerleyen dönemde nasıl yapımlara imza atacağını ise zaman gösterecek.

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