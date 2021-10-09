Tencent Bloober Team'in En Büyük Hissedarı Oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tencent Bloober Team'in En Büyük Hissedarı Oldu

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Tencent Bloober Team'in En Büyük Hissedarı Oldu

Çinli oyun devi Tencent Bloober Team'in yaklaşık yüzde 22'lik hissesini alarak firmanın en büyük hissedarı oldu.

Çinli oyun devi Tencent Bloober Team'in yaklaşık yüzde 22'lik hissesini alarak firmanın en büyük hissedarı oldu.

Oyun dünyasındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çin merkezli Tencent bunlara yakın zamanda bir yenisini daha ekledi. Bu zamana dek Layers of Fear, The Medium ve Blair Witch gibi başarılı korku yapımlarına imza atmış olan Polonya merkezli oyun geliştiricisi Bloober Team kanadından gelen bir açıklamayla Tencent'in stüdyodan önemli bir oranda hisse aldığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre neredeyse yüzde 22'lik hisse oranı ile Tencent Bloober Team'in en büyük hissedarı konumuna gelmiş oldu.

Bloober Team Yeni Silent Hill İçin Konami ile Ortaklık Yapmış Olabilir

Tencent alt kollarından olan Serene Century Limited ile yaptığı satın alım ile birlikte 19 milyon dolar değerinde hisse almış oldu. Polonya merkezli başarılı geliştiricinin hisseleri ise bu satın alım sonrasında daha da değer kazandı. Kısacası Tencent yaptığı yatırım ile Bloober Team hisselerinin genelinde bir dalgalanmaya neden oldu. Oyuncuların karşısına son olarak The Medium ile çıkmış olan Bloober Team bu yapım ile ortalama üstü puanlar almayı başarmıştı. Oyun dünyasında korku denildiği zaman son yılların yıldızı en çok parlayan ve ilk akla gelen geliştiricilerinden olan Bloober Team'in Tencent'in nispeten kanatları altında ilerleyen dönemde nasıl yapımlara imza atacağını ise zaman gösterecek.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ali Babacan Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Pınar Deniz Amelia Hamlin
Spor Sergen Yalçın Serdar Aziz Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Bekir Pakdemirli Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tencent Bloober Team'in En Büyük Hissedarı Oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 20:54:11. #1.11#